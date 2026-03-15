Невролог объяснила, как продлить молодость мозга

Чтобы продлить молодость мозга, важно не игнорировать гипертонию и перебои в работе сердечно-сосудистой системы, рассказала невролог кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, работа нейронов напрямую зависит от кровоснабжения.

Одна из распространенных причин ишемического инсульта — мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать слаженно. Кровь в них застаивается, формируются тромбы, которые с током крови попадают в мозг, — объяснила врач.

Она добавила, что людям с гипертонией следует ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки. Это соответствует примерно одной чайной ложке. При этом речь идет в том числе о соли, содержащейся в готовых продуктах.

Ранее исследователь и фармацевт Майк Уэйкман рассказал, что «клетки-зомби», то есть старые или поврежденные, могут ускорять старение организма и провоцировать воспалительные процессы. По его словам, такие клетки накапливаются в организме с возрастом и перестают выполнять нормальные функции.