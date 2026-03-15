В Казахстане закрылись участки для голосования по новой конституции

В Казахстане закрылись все участки для голосования на референдуме по новой конституции, передает «Казинформ». При этом, по информации агентства, ряд участков за рубежом продолжает работу, последний из них, в Сан-Франциско, будет открыт до утра 16 марта.

Отмечается, что большая часть участков в стране открылась в 07:00 по местному времени, а некоторые участки, например на территории воинских частей, работали с 06:00. Согласно последним данным, явка составила 70,98%. Референдум признали состоявшимся, поскольку в нем приняли участие более 50% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Ранее сообщалось, что участие в голосовании приняли 6 471 378 граждан. Проект новой конституции предусматривает переход от двухпалатного парламента к однопалатному органу — курултаю из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Самовыдвиженцы участвовать в выборах не смогут. Сенат упраздняется.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг заявления о снижении статуса русского языка в проекте новой конституции. На республиканском форуме депутатов местных представительных органов он назвал сетующих критиков безграмотными.