Токаев раскрыл планы на встречу с Трампом Токаев заявил, что рассчитывает встретиться с Трампом в конце года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассчитывает встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в конце текущего года, сообщила пресс-служба казахстанского лидера по итогам встречи Токаева со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. По словам Токаева, Казахстан твердо настроен на дальнейшее углубление расширенного стратегического партнерства с США.

Казахстан твердо настроен на дальнейшее углубление расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Пользуясь случаем, прошу передать президенту США Дональду Трампу мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Рассчитываю на встречу с ним в конце текущего года и хотел бы выразить признательность за приглашение принять участие в саммите G20 в Майами, — сказал Токаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются успешно — по восходящей. Он отметил, что обе страны стремятся находить компромиссы для достижения общих целей, направленных на повышение благосостояния граждан