Жена Юры Борисова поделилась кадрами семейного отдыха

Известный российский актер Юрий Борисов вместе с женой и детьми провел время на природе в Подмосковье, кадрами семейного отдыха поделилась Анна Шевчук в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруги и их дочери — 10-летняя Марфа и восьмилетняя Акулина — наслаждались зимними пейзажами и активностями на свежем воздухе.

Анна поделилась снимком со спины, на которых Борисов запечатлен в теплом темно-сером пуховике, черных штанах и высоких сапогах. На кадрах видно, что он катает своих дочерей на тюбинге, которые одеты в розовые и серые парки с капюшонами и меховой отделкой. Шевчук дополнила семейные фотографии детской песней «Белые снежинки».

Ранее Татьяна Михалкова поделилась фотографиями с новогодних каникул, проведенных на даче в кругу семьи. На снимках Татьяна Евгеньевна катается на снегоходе и весело проводит время с детьми и внуками. Празднование Нового года на даче стало давней традицией.Из-за большого количества членов семьи и их занятости каникулы обычно продолжаются несколько дней.