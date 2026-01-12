Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:37

Жена Юры Борисова поделилась кадрами семейного отдыха

Жена Юры Борисова показала, как актер катается с дочками на тюбинге

Юрий Борисов вместе с женой Юрий Борисов вместе с женой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Известный российский актер Юрий Борисов вместе с женой и детьми провел время на природе в Подмосковье, кадрами семейного отдыха поделилась Анна Шевчук в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруги и их дочери — 10-летняя Марфа и восьмилетняя Акулина — наслаждались зимними пейзажами и активностями на свежем воздухе.

Анна поделилась снимком со спины, на которых Борисов запечатлен в теплом темно-сером пуховике, черных штанах и высоких сапогах. На кадрах видно, что он катает своих дочерей на тюбинге, которые одеты в розовые и серые парки с капюшонами и меховой отделкой. Шевчук дополнила семейные фотографии детской песней «Белые снежинки».

Ранее Татьяна Михалкова поделилась фотографиями с новогодних каникул, проведенных на даче в кругу семьи. На снимках Татьяна Евгеньевна катается на снегоходе и весело проводит время с детьми и внуками. Празднование Нового года на даче стало давней традицией.Из-за большого количества членов семьи и их занятости каникулы обычно продолжаются несколько дней.

