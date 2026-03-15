15 марта 2026 в 19:28

ВСУ продолжили атаковать Москву своими дронами

Силы ПВО сбили два дрона ВСУ на подлете к Москве

Военнослужащий ВСУ
Силы противовоздушной обороны перехватили еще два украинских дрона, которые пытались атаковать Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. Таким образом за воскресенье, 15 марта, на подлете к городу сбили 37 БПЛА ВСУ.

ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Атаки ВСУ начались в 10:19. Сначала ПВО перехватила четыре и 14 дронов соответственно. Позже число сбитых БПЛА достигло 35.

Накануне, 14 марта, ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников, летевших на Москву. По данным Собянина, ВСУ начали попытки атаковать столицу с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут.

Кроме того, Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших среди населения нет. В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят погибшего в зоне СВО сына Дацика
Байкерская взятка, кровавый трамвай и алкоголь-убийца: что дальше
В Иране назвали виновников агрессии США и Израиля
Бойцы ПВО спасли Москву от еще одного дрона ВСУ
Операция, отказ от «Сватов» и «6 кадров», СВО: как живет Федор Добронравов
Появилась информация о дате третьего раунда переговоров по Украине
Боец добровольческого отряда пострадал от налета дрона ВСУ на Белгородчину
Мужчина спалил автомобили полицейских и попался силовикам
Мошенники в постсоветской республике притворяются коммунальщиками
Шереметьево перевели на режим согласования
ВСУ продолжили атаковать Москву своими дронами
Умер актер из легендарного сериала «Следствие ведут знатоки»
В США рассказали, есть ли жертвы удара по консульству в Ираке
Морпех объяснил, почему газовики не сразу поверили в операцию «Поток»
Женщина подала в суд на босса за то, что тот ее звал «картошкой»
Порядка 73,2% жителей Казахстана переписали историю страны
Раскрыты потери Афганистана в ходе столкновений с Пакистаном
Медведев оценил сериал «10 историй о любви и смерти» о жизни в Донбассе
Польша оказалась в шаге от выхода из Евросоюза
«В заложниках»: аналитик раскрыл хитрый замысел США в войне против Ирана
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

