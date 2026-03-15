ВСУ продолжили атаковать Москву своими дронами Силы ПВО сбили два дрона ВСУ на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны перехватили еще два украинских дрона, которые пытались атаковать Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. Таким образом за воскресенье, 15 марта, на подлете к городу сбили 37 БПЛА ВСУ.

ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Атаки ВСУ начались в 10:19. Сначала ПВО перехватила четыре и 14 дронов соответственно. Позже число сбитых БПЛА достигло 35.

Накануне, 14 марта, ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников, летевших на Москву. По данным Собянина, ВСУ начали попытки атаковать столицу с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут.

Кроме того, Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших среди населения нет. В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.