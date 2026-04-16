«Нацистский цинизм»: военэксперт озвучил мотив атаки ВСУ на Туапсе

Атака Вооруженных сил Украины на мирных жителей Туапсе — часть спланированной стратегии Киева, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Кроме того, по его словам, эту тактику поддерживают спонсоры украинской армии в лице Германии и Великобритании.

[Удар ВСУ по Туапсе] — это целенаправленная атака, стратегия киевского режима, которая, видимо, полностью поддерживается спонсорами. Наряду с портами, куда они пытаются проникнуть, украинские войска бьют по мирным. Пытаются сделать все, чтобы вселить в людей неуверенность в руководстве страны. Если у Украины кто-то погибнет из мирных жителей, поднимают вой на всю Европу и весь мир, обвиняют во всех тяжких грехах, а здесь для них вполне нормально. Никаких реакций нет. Это нацистский цинизм, который всецело поддерживают прежде всего, конечно, Германия и Британия, — высказался Дандыкин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате украинской атаки на Туапсе погибли взрослая женщина и девочка 14 лет. По словам главы региона, личность первой жертвы в данный момент уточняется.