16 апреля 2026 в 13:23

Песков: дипломаты отслеживают ситуацию с 11 россиянами в СИЗО Баку

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские дипломаты внимательно отслеживают ситуацию с 11 гражданами РФ, которые по-прежнему находятся в следственном изоляторе Баку, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что дипломатическое ведомство следит за положением соотечественников в плане защиты их законных интересов, передает РИА Новости.

Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан, — сказал Песков.

Граждане России были задержаны правоохранительными органами Азербайджана в конце июня 2025 года. Суд санкционировал их арест. Задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и кибермошенничестве.

Ранее МИД двух стран сделали совместное заявление о том, что последовательное укрепление отношений между Россией и Азербайджаном отвечает интересам граждан обоих государств и будет содействовать дальнейшему расширению взаимодействия. Отмечается, что Москва и Баку также достигли договоренностей по урегулированию последствий крушения самолета AZAL в декабре 2024 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чувашии задержали подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье
Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

