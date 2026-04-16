Песков: дипломаты отслеживают ситуацию с 11 россиянами в СИЗО Баку

Российские дипломаты внимательно отслеживают ситуацию с 11 гражданами РФ, которые по-прежнему находятся в следственном изоляторе Баку, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что дипломатическое ведомство следит за положением соотечественников в плане защиты их законных интересов, передает РИА Новости.

Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан, — сказал Песков.

Граждане России были задержаны правоохранительными органами Азербайджана в конце июня 2025 года. Суд санкционировал их арест. Задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и кибермошенничестве.

Ранее МИД двух стран сделали совместное заявление о том, что последовательное укрепление отношений между Россией и Азербайджаном отвечает интересам граждан обоих государств и будет содействовать дальнейшему расширению взаимодействия. Отмечается, что Москва и Баку также достигли договоренностей по урегулированию последствий крушения самолета AZAL в декабре 2024 года.