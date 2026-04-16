ВСУ атаковали танкер в территориальных водах России

ВСУ атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в территориальных водах России, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. В результате удара пострадал капитан судна — гражданин Турции, уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В территориальных водах Российской Федерации подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия. Его капитан — гражданин Турецкой Республики — получил ранения, он госпитализирован, — сказала она.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала 24TV сообщил, что в Черном море произошла атака на танкер Altura компании Pergamon Shipping, который перевозил около 140 тыс. тонн российской нефти. По предварительным данным, удар мог быть нанесен с использованием безэкипажного катера.