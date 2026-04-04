Осколки украинского дрона повредили иностранный сухогруз под Таганрогом

В акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.

По информации губернатора, к настоящему моменту возникшее возгорание полностью локализовано. Слюсарь также подтвердил, что в ходе отражения ночной воздушной атаки пострадала коммерческая инфраструктура города, в частности складские помещения логистической компании.

На местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются, — добавил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что жертвой массированного налета также стал один человек, еще четверо, включая иностранного гражданина, получили ранения и были госпитализированы. Состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжелое, им оказывается вся необходимая помощь. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать поддержку всем затронутым трагедией.