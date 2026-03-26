В Турции подтвердили атаку на танкер с нефтью из России

В Турции подтвердили атаку на танкер с нефтью из России

У берегов Турции в Черном море произошла атака на танкер Altura компании Pergamon Shipping, который перевозил около 140 тыс. тонн российской нефти, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала 24TV. По предварительным данным, удар мог быть нанесен с использованием безэкипажного катера.

Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера. Наши специалисты работают на месте происшествия. На борту судна 27 наших граждан. Они не пострадали. Мы направили все необходимые ресурсы на место происшествия и внимательно следим за ситуацией, — сказал Уралоглу.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Морской коллегии России под руководством помощника президента Николая Патрушева обсудили теракт против газовоза «Арктик Метагаз». В заявлении коллегии говорится, что планируется начать диалог с прибрежными странами Средиземного моря для совместного устранения последствий атаки.

До этого Патрушев сообщал, что газовоз «Арктик Метагаз» на данный момент дрейфует недалеко от берегов Италии, в юго-восточной части. По его словам, существует риск неуправляемого пересечения танкером границ средиземноморских государств.