26 марта 2026 в 10:31

В Турции подтвердили атаку на танкер с нефтью из России

У берегов Турции в Черном море произошла атака на танкер Altura компании Pergamon Shipping, который перевозил около 140 тыс. тонн российской нефти, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала 24TV. По предварительным данным, удар мог быть нанесен с использованием безэкипажного катера.

Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера. Наши специалисты работают на месте происшествия. На борту судна 27 наших граждан. Они не пострадали. Мы направили все необходимые ресурсы на место происшествия и внимательно следим за ситуацией, — сказал Уралоглу.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Морской коллегии России под руководством помощника президента Николая Патрушева обсудили теракт против газовоза «Арктик Метагаз». В заявлении коллегии говорится, что планируется начать диалог с прибрежными странами Средиземного моря для совместного устранения последствий атаки.

До этого Патрушев сообщал, что газовоз «Арктик Метагаз» на данный момент дрейфует недалеко от берегов Италии, в юго-восточной части. По его словам, существует риск неуправляемого пересечения танкером границ средиземноморских государств.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
В работе популярной соцсети по всему миру зафиксировали сбой
Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание
Стало известно, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья
Умер 15-летний сын миллиардера Перельмана Оскар
Пентагон нарушил многолетнюю традицию с обзором войск за рубежом
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

