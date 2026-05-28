Россиянам объяснили, как вернуть деньги за сорванную из-за гида экскурсию

Турэксперт Кодякова: деньги за несостоявшуюся экскурсию можно вернуть через суд

Граждане России могут вернуть деньги за несостоявшуюся экскурсию, если гид не явился в назначенное место, через судебное разбирательство, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, для этого необходимо последовательно пройти несколько этапов, начиная с фиксации нарушения и заканчивая подачей иска.

Испорченный выходной из-за неявки гида — ситуация неприятная, но деньги можно вернуть. Главное — действовать последовательно и не затягивать. Первым делом зафиксируйте факт неоказания услуги. Сделайте фото или видео в месте встречи. Сохраните переписку с исполнителем. Затем направьте письменную претензию. Это обязательный досудебный этап. Претензию отошлите заказным письмом с уведомлением тому, с кем заключали договор: гиду, экскурсионному бюро или агрегатору. Исполнитель обязан рассмотреть претензию, обычно на это уходит до 20 рабочих дней. Если вам ответили отказом или вовсе проигнорировали, переходите к следующему шагу — обращению в суд. Иск подается мировому судье, если сумма не превышает 100 тыс. рублей. Госпошлину платить не нужно, — пояснила Кодякова.

Она добавила, что помимо стоимости экскурсии можно требовать неустойку в размере 3% за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда и штраф 50% от присужденной суммы за отказ добровольно удовлетворить требования. По словам турэксперта, ключевой фактор успеха в такой ситуации — скорость реакции и наличие свежих доказательств.

Ранее эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава заявил, что мошенники начали использовать новую схему с символическим переводом в один рубль при бронировании жилья на российских курортах. По его словам, после такой оплаты туристов переводят в мессенджеры и отправляют ссылки на поддельные сайты для кражи персональных данных.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
