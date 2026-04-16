Роналду экстренно заменили на матче в Саудовской Аравии из-за рвоты

Роналду стало плохо на матче в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Valter Gouveia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нападающему команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду стало плохо во время матча против «Аль-Иттифака» в Саудовской Аравии, сообщила газета Record со ссылкой на главного тренера Жоржа Жезуша. Игрок провел на поле 89 минут.

В перерыве у него возникли проблемы с животом. Он настоял на том, чтобы продолжить игру, — рассказал тренер «Аль-Насра».

По словам Жезуша, после спортсмена заменили — он ушел в раздевалку, где игрока вырвало. Тренер «Аль-Насра» заявил, что Роналду «ближе и ближе подходит к финишной черте». Поэтому футболиста не было в командой в конце игры, добавил наставник.

Ранее «Аль-Наср» в соцсетях официально подтвердил, что Роналду получил мышечное повреждение в последнем туре национального чемпионата. Португальцу назначили курс лечения из-за разрыва сухожилия. Травма была диагностирована у пятикратного обладателя «Золотого мяча» по итогам домашнего матча 24-го тура саудовской Про-Лиги против команды «Аль-Фейхи».

Также сообщалось, что частный самолет футболиста покинул Эр-Рияд и приземлился в Мадриде после начала атак Ирана. Воздушное судно пролетело над Египтом и Средиземным морем. При этом не уточняется, был ли сам футболист на борту этого самолета.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
