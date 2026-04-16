Стало известно, откуда ВСУ могли нанести смертельный удар по Туапсе

Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Туапсе либо из акватории Черного моря, либо с территории Херсонской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российская армия должна ответить массированными атаками на украинские военные объекты.

ВСУ могли атаковать Туапсе с Черного моря. Они запускают и беспилотники, и безэкипажные катера. Могут с части Херсонской области, которая еще под их контролем, из Николаевской области. Надо сделать все для того, чтобы купировать эти угрозы средствами подавления, успехами на земле, ударами российских войск в глубину [Украины] по всем военным объектам, в том числе и по центрам принятия решений, где сидят эти упыри и вурдалаки, — высказался Дандыкин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара ВСУ по Туапсе погибли взрослая девушка и девочка 14 лет. По его словам, личность первой жертвы в данный момент уточняется.

Затем Кондратьев заявил, что от украинской атаки также пострадало здание детского сада в Дагомысе. По информации главы региона, территорию учреждения оцепили, а детей временно перевели в другой корпус.