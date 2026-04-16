На Кубани уточнили данные по жертвам атаки ВСУ на Туапсе Кондратьев: взрослая девушка и девочка 14 лет погибли при атаке ВСУ на Туапсе

Жертвами атаки ВСУ на город Туапсе в Краснодарском крае оказались взрослая девушка и девочка 14 лет, уточнил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его словам, личность первой в настоящее время устанавливают.

Как сообщал ранее, к сожалению, два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14 летняя девочка, вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают, — написал он.

Первоначально Кондратьев сообщил о гибели двух детей: 14-летней девочки и пятилетнего малыша. Из-за ситуации в городе после атаки БПЛА власти отменили занятия в школах первой смены.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что ВСУ атаковали регион с использованием управляемых ракет большой дальности «Нептун». По его словам, четыре жилых дома полностью уничтожены, еще 15 домов повреждены. Богомаз сообщил, что одна женщина получила ранения.