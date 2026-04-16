Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 10:34

На Кубани уточнили данные по жертвам атаки ВСУ на Туапсе

Кондратьев: взрослая девушка и девочка 14 лет погибли при атаке ВСУ на Туапсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жертвами атаки ВСУ на город Туапсе в Краснодарском крае оказались взрослая девушка и девочка 14 лет, уточнил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его словам, личность первой в настоящее время устанавливают.

Как сообщал ранее, к сожалению, два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14 летняя девочка, вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают, — написал он.

Первоначально Кондратьев сообщил о гибели двух детей: 14-летней девочки и пятилетнего малыша. Из-за ситуации в городе после атаки БПЛА власти отменили занятия в школах первой смены.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что ВСУ атаковали регион с использованием управляемых ракет большой дальности «Нептун». По его словам, четыре жилых дома полностью уничтожены, еще 15 домов повреждены. Богомаз сообщил, что одна женщина получила ранения.

Регионы
Краснодарский край
Туапсе
Вениамин Кондратьев
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления
Набиуллина рассказала о прогнозах по инфляции в России на текущий год
В Совфеде «взялись» за риелоторов
Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки
Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС
который можно получить по ОМС
Подросток выстрелил в одноклассника в одной из украинских школ
В Госдуме обратились к Минтруду по поводу адаптации бойцов СВО
Заявившего о планах покончить с собой военблогера ищут 11 часов
В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
В Турции после атак на школы задержали 83 человека
Набиуллина раскрыла, с чем экономика России столкнулась впервые
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 апреля: где сбои в России
В Петербурге накрыли группу теневых банкиров
Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства
Стало известно, по какой причине чаще всего увольняли россиян в 2026 году
Зампред ВРНС раскрыл нюанс скандального дела с кальяном на куличе
Детский сад получил повреждения после атаки ВСУ на Кубань
Топ-менеджера РЖД задержали по делу о взятках на 50 млн рублей
На Кубани уточнили данные по жертвам атаки ВСУ на Туапсе
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.