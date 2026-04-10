10 апреля 2026 в 09:37

ВСУ выпустили на российский регион ракеты «Нептун»

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун»

ВСУ атаковали Брянскую область с использованием управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, четыре жилых дома полностью уничтожены при падении обломков в селе Юрасово Карачевского района, еще 15 домов повреждены. Также была ранена мирная жительница. Она госпитализирована, ей оказана вся необходимая медпомощь.

Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. ВСУ применили управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ воздушные цели были уничтожены, — отметил он.

Утром 8 апреля Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 151 украинский БПЛА. По данным ведомства, по 57 и 48 БПЛА уничтожили над Волгоградской и Ростовской областями. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую область с помощью 35 БПЛА.

Ранее сообщалось, что более 50 украинских БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, при падении обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме — его хозяйке окажут помощь в ликвидации последствий. По его словам, пострадавших нет.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

