Автобус и три автомобиля столкнулись в Москве

Автобус и три автомобиля столкнулись в Москве Пассажирский автобус и три машины столкнулись на северо-востоке Москвы

ДТП с участием трех машин и пассажирского автобуса произошло в Огородном проезде на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости пресс-служба ГУП «Мосгортранс». Предварительно, никто не пострадал. Причины аварии выясняются.

Сегодня в Огородном проезде, у дома 10с2, произошло ДТП с участием трех автомобилей и автобуса, следовавшего из парка без пассажиров на маршрут м40, — говорится в сообщении.

Ранее представители пресс-службы регионального Минздрава заявили, что один человек погиб и десять пострадали в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля в Чувашии. Смертельное ДТП произошло в Мариинско-Посадском округе, на 20-м километре автодороги Волга — Марпосад.

До этого в ГУ МВД России сообщили, что на юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар возле остановки общественного транспорта. В результате ДТП у дома № 18 на Окской улице пострадали два человека.

22 мая автобус, перевозивший 44 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем Renault Duster в Ставропольском районе Самарской области. По предварительным данным, никто из детей не пострадал, пассажиры Renault получили травмы.