Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 10:38

Детский сад получил повреждения после атаки ВСУ на Кубань

Кондратьев: здание детского сада в Дагомысе повреждено после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Здание детского сада в Дагомысе повреждено после атаки ВСУ, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По его словам, территория учреждения оцеплена, детей перевели в другой корпус.

Частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе — территорию оцепили, — написал Кондратьев.

По его словам, в Сочи из-за падения обломков БПЛА повреждения получили два частных дома в Лазаревском районе, а также многоквартирный в Центральном. Также в Новороссийске части сбитого дрона попали в гражданское судно.

Ранее Кондратьев сообщил, что жертвами атаки ВСУ на город Туапсе в Краснодарском крае оказались взрослая девушка и девочка 14 лет. По его словам, личность первой устанавливается.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Регионы
БПЛА
Краснодарский край
Вениамин Кондратьев
который можно получить по ОМС
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.