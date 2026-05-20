В МЧС пообещали очистить пляжи Туапсе к курортному сезону

Все пляжи в районе Туапсе, включая дикие зоны отдыха, планируется полностью очистить от нефтепродуктов после разлива, произошедшего в результате атаки украинских БПЛА в апреле, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Основные официальные пляжи намерены привести в порядок к началу курортного сезона 1 июня, сообщает РИА Новости.

Основная цель, которая поставлена, до 1 июня этого года, до открытия пляжного сезона очистить основные официальные пляжи. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, эта работа будет продолжена. 1 июня она не заканчивается. Все пляжи будут очищены, — подчеркнул Куренков.

Ранее в Туапсе вместе с дождем выпали продукты горения от пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотников. В результате образовался черный налет на поверхностях в нескольких микрорайонах города. В оперштабе уточнили, что Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха.

Разлив нефти на площади 10 тыс. квадратных метров зафиксировали в море почти в трех километрах от порта Туапсе 20 апреля. Для локализации специалисты выставили боновые заграждения, также привлекли нефтемусоросборщиков.