Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 15:49

В МЧС пообещали очистить пляжи Туапсе к курортному сезону

МЧС: все пляжи Туапсе очистят от нефтепродуктов после разлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Все пляжи в районе Туапсе, включая дикие зоны отдыха, планируется полностью очистить от нефтепродуктов после разлива, произошедшего в результате атаки украинских БПЛА в апреле, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Основные официальные пляжи намерены привести в порядок к началу курортного сезона 1 июня, сообщает РИА Новости.

Основная цель, которая поставлена, до 1 июня этого года, до открытия пляжного сезона очистить основные официальные пляжи. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, эта работа будет продолжена. 1 июня она не заканчивается. Все пляжи будут очищены, — подчеркнул Куренков.

Ранее в Туапсе вместе с дождем выпали продукты горения от пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотников. В результате образовался черный налет на поверхностях в нескольких микрорайонах города. В оперштабе уточнили, что Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха.

Разлив нефти на площади 10 тыс. квадратных метров зафиксировали в море почти в трех километрах от порта Туапсе 20 апреля. Для локализации специалисты выставили боновые заграждения, также привлекли нефтемусоросборщиков.

Регионы
Краснодарский край
Туапсе
курорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту поймали женщину с необычным багажом
Кузбасский Аль Капоне: убийца 22 человек стал таксистом в Крыму
Нутрициолог ответила, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион
В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом
Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму
Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности
В МО расссказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Профессор рассказал о минусах цифровой экономики
Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки
Текстиль как инвестиция в качество жизни
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с июня 2026 года
Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы
Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома
Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля
Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая
«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
В МЧС пообещали очистить пляжи Туапсе к курортному сезону
Россиянам напомнили, что нужно сделать в доме перед отпуском
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.