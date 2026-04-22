Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 22:16

Продукты горения выпали с дождем после атаки БПЛА в Туапсе

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Туапсе продукты горения от пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотников, выпали вместе с дождем, передали в оперативном штабе Краснодарского края. В результате образовался черный налет на поверхностях в нескольких микрорайонах города.

Согласно предоставленным данным, пожар тушат уже третьи сутки. Из-за масштабного возгорания в атмосферу попали продукты горения, которые еще 22 апреля выпали с осадками.

Больше всего заметен черный налет в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично в Центральном районе. В городе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи.

В оперштабе уточнили, что Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха. По данным на вечер 21 апреля, в ряде районов превышение допустимых норм было в 2–3 раза. Однако из-за дождя 22 апреля не получилось провести замеры.

Ранее стало известно, что из-за атак ВСУ в ночь на 20 апреля порядка 23 домов было повреждено. Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко рассказал, что ущерб также нанесен пяти социальным объектам.

Регионы
Россия
Туапсе
пожары
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.