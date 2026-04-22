Продукты горения выпали с дождем после атаки БПЛА в Туапсе

Продукты горения выпали с дождем после атаки БПЛА в Туапсе

В Туапсе продукты горения от пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотников, выпали вместе с дождем, передали в оперативном штабе Краснодарского края. В результате образовался черный налет на поверхностях в нескольких микрорайонах города.

Согласно предоставленным данным, пожар тушат уже третьи сутки. Из-за масштабного возгорания в атмосферу попали продукты горения, которые еще 22 апреля выпали с осадками.

Больше всего заметен черный налет в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично в Центральном районе. В городе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи.

В оперштабе уточнили, что Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха. По данным на вечер 21 апреля, в ряде районов превышение допустимых норм было в 2–3 раза. Однако из-за дождя 22 апреля не получилось провести замеры.

Ранее стало известно, что из-за атак ВСУ в ночь на 20 апреля порядка 23 домов было повреждено. Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко рассказал, что ущерб также нанесен пяти социальным объектам.