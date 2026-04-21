В Туапсе раскрыли последствия массированной атаки ВСУ

Не менее 23 домов повреждено в Туапсе из-за атак ВСУ ночью 20 апреля, заявил ТАСС начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко. Он добавил, что ущерб также нанесен пяти социальным объектам.

Повреждены семь частных домов, 16 многоквартирных и пять социальных объектов, — сказал Шевченко.

По последним данным, при атаке пострадали три человека. В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением. Кроме того, при ударах ВСУ погиб мужчина.

После налета украинских беспилотников на Туапсе занятия в школах города отменили. Четыре дошкольных учреждения полностью закрыты, остальные детсады функционируют в дежурном режиме.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что часть предприятий ВПК Украины, в частности производство беспилотников, была вынесена на территорию стран Европы, чтобы избежать ударов со стороны российской армии. По его словам, Киев также продолжает получать большое количество дронов из Германии и Великобритании, что позволяет ВСУ совершать атаки на регионы РФ.