Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе ночью 20 апреля увеличилось до трех, сообщает оперштаб Краснодарского края. В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением.

Ранее представители прокуратуры Краснодарского края сообщили, что атака украинских беспилотников на морскую гавань Туапсе нанесла ущерб транспортной инфраструктуре порта. Сразу после происшествия на место выехал транспортный прокурор Туапсе Евгений Завалин.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после удара беспилотников в Туапсе пострадали пять частных домовладений и одна многоэтажка. Жилые строения были повреждены вследствие падения фрагментов сбитых дронов.

Также в управлении образования администрации Туапсинского муниципального округа сообщили, что учебные занятия в школах города отменили после ночного удара дронов. Четыре дошкольных учреждения полностью закрыты, остальные детсады функционируют в дежурном режиме.