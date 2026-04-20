Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 15:39

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе ночью 20 апреля увеличилось до трех, сообщает оперштаб Краснодарского края. В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением.

Ранее представители прокуратуры Краснодарского края сообщили, что атака украинских беспилотников на морскую гавань Туапсе нанесла ущерб транспортной инфраструктуре порта. Сразу после происшествия на место выехал транспортный прокурор Туапсе Евгений Завалин.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после удара беспилотников в Туапсе пострадали пять частных домовладений и одна многоэтажка. Жилые строения были повреждены вследствие падения фрагментов сбитых дронов.

Также в управлении образования администрации Туапсинского муниципального округа сообщили, что учебные занятия в школах города отменили после ночного удара дронов. Четыре дошкольных учреждения полностью закрыты, остальные детсады функционируют в дежурном режиме.

Общество
Туапсе
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.