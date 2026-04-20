20 апреля 2026 в 09:01

В Туапсе раскрыли характер повреждений после атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ повредили транспортные объекты в морском порту Туапсе

Транспортная инфраструктура оказалась повреждена в морском порту Туапсе в результате атаки украинских беспилотников, заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Там отметили, что на место происшествия выехал туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин.

Прокуратура Краснодарского края и Южная транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что специалисты тушили загоревшееся технологическое оборудование в портовой зоне Туапсе. Пожар вспыхнул после ночного удара беспилотных летательных аппаратов. К ликвидации огня были привлечены 157 человек.

Кроме того, пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 20 апреля дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 112 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны.

