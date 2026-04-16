16 апреля 2026 в 17:22

Морской терминал загорелся в Туапсе после атаки ВСУ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Пожарные ликвидируют возгорание технологического оборудования в порту Туапсе, возникшее после ночной атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В тушении пожара принимают участие 157 человек.

В Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале. Технологическое оборудование в порту загорелось в результате ночной атаки БПЛА. На месте ЧП работает штаб тушения пожара. Задействовано 157 человек, 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил об атаке беспилотников ВСУ в регионе. В результате удара пострадали четыре мирных жителя. По его словам, дрон атаковал автобус в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения получили мужчины 1962 и 1959 годов рождения, а также женщина 1965 года рождения.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

