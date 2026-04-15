Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР Пушилин: четыре мирных жителя ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ

В результате удара беспилотников ВСУ в Донецкой Народной Республике пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В Центрально-Городском районе Горловки дрон атаковал автобус, ранения получили мужчины 1962 и 1959 годов рождения, а также женщина 1965 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на автобус городского маршрута ранения средней степени тяжести получил мужчина 1962 г. р., пострадали мужчина 1959 г. р. и женщина 1965 г. р., — написал Пушилин.

На автодороге Селидово — Украинск при ударе БПЛА пострадал мужчина 1988 года рождения. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».