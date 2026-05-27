Биолог ответил, какое место на теле человека чаще всего привлекает комаров

Комаров чаще всего привлекает именно голова человека — они летят на выдыхаемый углекислый газ из ротовых и носовых отверстий, объяснил в беседе с aif.ru биолог-энтомолог Роман Хряпин. Кроме того, насекомые выбирают для атаки открытые места на теле.

Голова является более привлекательной целью просто потому, что мы выдыхаем углекислый газ из ротовых и носовых отверстий. Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров, — подчеркнул Хряпин.

Он добавил, что люди, как правило, защищают свое тело от насекомых с помощью плотной одежды. В то время как голова нередко остается открытой, лицо, шея и уши становятся главной целью комаров.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова заявила, что не стоит покупать средства от комаров без надписей на русском языке. Она отметила, что такие репелленты не сертифицированы для российского рынка.