Школы Туапсе погрузились в тишину после атаки ВСУ

Занятия в школах Туапсе после ночной атаки беспилотников отменили, сообщили в управлении образования администрации муниципального округа. Четыре детских сада не работают совсем, остальные переведены на дежурный режим, передает ТАСС.

20 апреля 2026 года муниципальные и государственные школы города не работают, — говорится в сообщении.

При массированной атаке на Туапсе погиб человек, еще один пострадал. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, последствия удара затронули портовую инфраструктуру и ряд городских объектов.

В региональном оперативном штабе сообщили, что специалисты тушили загоревшееся технологическое оборудование в портовой зоне Туапсе. Пожар вспыхнул после ночного удара беспилотников. К ликвидации огня привлекали 157 человек.

Ранее стало известно, что при ударе БПЛА по Брянской области пострадали два мирных жителя. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал, что очередная атака произошла в селе Зерново Суземского района.