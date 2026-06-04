Еще одна россиянка попала в трудовое рабство в Мексике

Уже вторая гражданка России попала в трудовое рабство на территории Мексики, сообщает Telegram-канал Mash. Ее родственники опасаются, что женщину может удерживать наркокартель, занимающийся торговлей людьми.

По информации источника, девушка из Санкт-Петербурга много лет проработала в гостиничном бизнесе. В 2024 году она отправилась в Мексику по приглашению на полугодовой контракт менеджером в мини-отель. Спустя три месяца владелец гостиницы выгнал ее на улицу без денег и вещей, с тех пор она практически не выходила на связь. За два года лишь несколько раз удалось дозвониться матери, но исключительно в присутствии посторонних. По словам родственницы, дочь жестоко избили, она показывала незаживающие раны и ночевала под открытым небом.

Сейчас пострадавшую обнаружили в одном из реабилитационных центров с серьезными проблемами со здоровьем. Правозащитники обратились в МИД с просьбой экстренно помочь с документами и возвращением на родину: находиться в учреждении она может только до 6 июня, после чего связь рискует вновь прерваться, а сама девушка — попасть в руки картеля.

Ранее сообщалось, что приемная дочь петербургской пианистки Марины Романовой пропала в Мексике, после того как покинула приют по достижении совершеннолетия. Родственники считают, что к исчезновению могут быть причастны местные криминальные структуры и представители власти.