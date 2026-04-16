В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены шесть домов Кондратьев сообщил о поврежденных домах в Туапсе после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Туапсе повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Этой ночью регион подвергся массовой атаке беспилотников.

Жилые здание повредились из-за падения обломков дронов. Власти разворачивают пункт временного размещения для жителей. Кроме того, многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Кондратьев также написал, что в поселке Лоо также упали фрагменты беспилотников, повредив несколько зданий. Где-то поврежден навес, а где-то выбиты окна. Пострадавших там нет.

Также он рассказал о двух погибших в результате происшествия, которым было 5 и 14 лет. Кондратьев выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Согласно предварительным данным, еще двое взрослых пострадали. На настоящий момент оказывается медицинская помощь. Губернатор обратился к главе муниципального округа Сергею Бойко с просьбой оказать содействие семьям.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о двух пострадавших при атаке ВСУ на машину в селе Виноградово. Их госпитализировали с осколочными ранениями и контузией.