Два человека пострадали при атаке ВСУ на машину в Херсонской области

Два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в селе Виноградово, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в MAX. По его словам, их госпитализировали с осколочными ранениями и контузией.

В селе Виноградово Алешкинского МО удар беспилотника по легковому автомобилю привел к ранениям женщины 1975 года рождения и мужчины 1995 года рождения, — написал Сальдо.

Ранее губернатор сообщил, что город Алешки в Херсонской области стал «пятном на глазу» у киевских властей. По его словам, они фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице, но жизнь там продолжается, несмотря на постоянные атаки со стороны ВСУ.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины с начала текущего года нанесли более 60 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Херсонской области, что создает серьезные трудности в коммунальной и производственной сферах региона. Как пояснил Сальдо, это негативно сказывается на жизнеобеспечении жилого сектора, промышленности и сельского хозяйства.