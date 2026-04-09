Сальдо: ВСУ с начала года атаковали энергообъекты Херсонщины более 60 раз

Вооруженные силы Украины с начала текущего года нанесли более 60 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Херсонской области, что создает серьезные трудности в коммунальной и производственной сферах региона, заявил губернатор Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. По словам главы региона, это негативно сказывается на жизнеобеспечении жилого сектора, промышленности и сельского хозяйства.

С начала года уже было более 60 поражений объектов энергетической инфраструктуры <…> Но, тем не менее, все-таки противодействие этим атакам сейчас все больше и больше совершенствуется, — сказал Сальдо.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ранее обвинил Киев в попытке компенсировать военную слабость на поле боя терактами в отношении стариков и детей. Дипломат заявил, что при этом Запад прикрывает Украину от международной ответственности за преступления против мирного населения.

До этого Мирошник заявил, что действия Вооруженных сил Украины причинили вред почти 27 тыс. мирных жителей с 2022 года. По его словам, еще 8 тыс. человек погибли. Мирошник уточнил, что в 2025 году специалисты еженедельно фиксировали данные от сотни пострадавших.