Мирошник раскрыл, сколько человек пострадали от действий ВСУ с 2022 года Мирошник: 27 тыс. человек пострадали от действий ВСУ с 2022 года

Действия Вооруженных сил Украины причинили вред почти 27 тыс. мирных жителей с 2022 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, выступая на круглом столе «В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности». По его словам, еще 8 тыс. человек погибли.

Мирошник уточнил, что в 2025 году специалисты еженедельно фиксировали данные от сотни пострадавших. Число пострадавших от действий украинских солдат с 2014 года составило 41 тыс. человек, из них 2 тыс. человек — дети.

За четыре года от преступных деяний украинских боевиков пострадало 27 тыс. мирных жителей, 8 тыс. погибло, — уточнил посол.

Мирошник также сообщил, что ВСУ за последнюю неделю совершили серию целенаправленных ударов по образовательным учреждениям в России. По его данным, за последние семь дней атакам подверглись минимум пять школ. Российская сторона расценивает налеты как акт терроризма против мирного населения и нарушение всех норм международного гуманитарного права.

Ранее российский оператор БПЛА заявил, что ВСУ удерживают мирное население в городе Константиновка в ДНР, не позволяя людям покинуть опасную зону. Тех, кто пытается выйти, украинские военные разворачивают обратно под дулами автоматов.