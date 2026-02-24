ВСУ уличили в особом интересе к атакам на российские школы

Вооруженные силы Украины за последнюю неделю совершили серию целенаправленных ударов по гражданским образовательным учреждениям на территории России, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По его данным, за последние семь дней атакам подверглись минимум пять школ.

Очередной инцидент произошел 23 февраля в Брянской области — дрон-камикадзе ВСУ атаковал школу в селе Новая Погощь, повредив здание. До этого под удары попали две школы в Энергодаре и Васильевке (Запорожская область), учебное заведение в селе Мешковом (Белгородская область), а также учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка (ЛНР).

Атака по школе в Брянской области — это уже как минимум пятое покушение за неделю на российские образовательные учреждения, — сказал дипломат.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Однако сами удары по школам российская сторона расценивает как акт терроризма против мирного населения и нарушение всех норм международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что в поселке Степное Краснояружского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданское авто. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате нападения ранения получил находившийся за рулем мужчина, ему потребовалась госпитализация.