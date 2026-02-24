Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 05:43

ВСУ уличили в особом интересе к атакам на российские школы

Мирошник: ВСУ совершили атаки на пять учебных заведений в России за неделю

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины за последнюю неделю совершили серию целенаправленных ударов по гражданским образовательным учреждениям на территории России, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По его данным, за последние семь дней атакам подверглись минимум пять школ.

Очередной инцидент произошел 23 февраля в Брянской области — дрон-камикадзе ВСУ атаковал школу в селе Новая Погощь, повредив здание. До этого под удары попали две школы в Энергодаре и Васильевке (Запорожская область), учебное заведение в селе Мешковом (Белгородская область), а также учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка (ЛНР).

Атака по школе в Брянской области — это уже как минимум пятое покушение за неделю на российские образовательные учреждения, — сказал дипломат.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Однако сами удары по школам российская сторона расценивает как акт терроризма против мирного населения и нарушение всех норм международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что в поселке Степное Краснояружского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданское авто. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате нападения ранения получил находившийся за рулем мужчина, ему потребовалась госпитализация.

ВСУ
атаки
школы
Родион Мирошник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Стало известно, как ВСУ мешают эвакуации мирных жителей в ДНР
Психолог дала необычный совет женщинам перед 8 Марта
Названы причины, почему артроз все чаще поражает молодых людей
«Останется без гроша»: в ЕС предсказали скорый крах Украины
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 февраля
США избавляются от памятных монет с лицом Зеленского
На вооружение МВД может поступить дрон будущего
Ветеринар ответил, как отучить собак выть в отсутствие хозяина
ВСУ уличили в особом интересе к атакам на российские школы
«Всегда осторожен»: Мединский смог донести до Украины важную информацию
Минское «Динамо» не смогло попасть в Сочи
Аделия Петросян осталась в Москве без багажа
Остались жена и дети: кем был погибший при взрыве машины ДПС инспектор
В российских детсадах появится список одобренных государством игрушек
Соцфонд озвучил, в каком регионе самый большой средний размер пенсий
Маск заключил военный нейросоюз с Пентагоном
Раскрыты сценарии возможной атаки США на Иран
«Деградация»: на Западе раскритиковали главу МИД Польши за слова об Украине
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.