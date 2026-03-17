Ворончихина раскрыла, что восхитило американцев в российских спортсменах

Американским и канадским спортсменам на Паралимпиаде очень понравилась форма российской команды, иностранцы хотели забрать ее себе, рассказала двукратная паралимпийская чемпионка из РФ Варвара Ворончихина. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, отечественным спортсменам пришлось отказать соперникам.

Наша форма потрясающая. Все хотели нашу форму, но нам приходилось отказывать и американцам, и канадцам, и другим спортсменам, потому что хотели вернуться в ней сюда. Но они с нами фотографировались. Может, в следующий раз получится им подарить, — призналась спортсменка.

Впервые с 2014 года российские спортсмены вышли на Паралимпийские игры под национальным флагом. Их экипировка от Bosco выполнена в красно-золотых цветах и носит название «Золотое наследие». В комплект входят 17 различных элементов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр в Италии получат заслуженные награды. Она отметила, что после долгого перерыва сложно предсказать конкретные поощрения, но они будут разнообразными и достойными.