В РПЛ ужесточат лимит на легионеров

Минспорт предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Луис Энрике («Зенит») и Жоау Батчи («Краснодар») в матче 24-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге Луис Энрике («Зенит») и Жоау Батчи («Краснодар») в матче 24-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Министерство спорта РФ подготовило проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, со следующего сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь. Новый сезон РПЛ начнется в конце июля.

Ранее экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что футболист «Зенита» Педро не должен был получать красную карточку за фол против полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По его словам, этот фол не тянул на строгое наказание. Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился со счетом 1:1.

Подопечные Мурада Мусаева лидируют в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. На счету «Зенита» на один балл меньше. До конца чемпионата осталось шесть матчей.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
