В РПЛ ужесточат лимит на легионеров Минспорт предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Министерство спорта РФ подготовило проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, со следующего сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь. Новый сезон РПЛ начнется в конце июля.

Ранее экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что футболист «Зенита» Педро не должен был получать красную карточку за фол против полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По его словам, этот фол не тянул на строгое наказание. Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился со счетом 1:1.

Подопечные Мурада Мусаева лидируют в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. На счету «Зенита» на один балл меньше. До конца чемпионата осталось шесть матчей.