14 апреля 2026 в 12:55

Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге будет в дальнейшем ужесточен до пяти иностранных футболистов на поле, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его словам, сейчас делаются только первые шаги.

Лимит будет жестче. Министр спорта [Михаил Дегтярев] сказал, что будут ужесточения. Пока, скажем так, это промежуточный лимит. Так дойдем до пяти легионеров на поле. Сейчас только первые шаги, — сказал Булыкин.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту Министерства спорта, со следующего сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.

Клубы РПЛ должны иметь возможность выпускать на поле не больше трех легионеров, считает экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. В разговоре с NEWS.ru ветеран отметил, что ему жалко ребят по всей стране, которые действительно хотят играть в футбол.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
