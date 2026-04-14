Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ Булыкин: лимит на легионеров в РПЛ ужесточат до пяти иностранцев на поле

Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге будет в дальнейшем ужесточен до пяти иностранных футболистов на поле, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его словам, сейчас делаются только первые шаги.

Лимит будет жестче. Министр спорта [Михаил Дегтярев] сказал, что будут ужесточения. Пока, скажем так, это промежуточный лимит. Так дойдем до пяти легионеров на поле. Сейчас только первые шаги, — сказал Булыкин.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту Министерства спорта, со следующего сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.

Клубы РПЛ должны иметь возможность выпускать на поле не больше трех легионеров, считает экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. В разговоре с NEWS.ru ветеран отметил, что ему жалко ребят по всей стране, которые действительно хотят играть в футбол.