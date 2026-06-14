Переговоры Путина и Трампа 14 июня: главное, встреча с Зеленским, Иран

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщили в Кремле. Что известно о переговорах, какие главные тезисы прозвучали, состоится ли встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским?

Что известно о переговорах Путина и Трампа 14 июня, главное

Путин поздравил Трампа с 80-летием — глава Белого дома был тронут и рассказал, что президент России первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня, 14 июня, отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут», — сказал Ушаков.

Лидеры коснулись актуальных вопросов международной повестки. Трамп «вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий» на Украине и пообещал Путину воздействовать на Киев и европейских партнеров США в ходе саммита «Большой семерки», который состоится в ближайшие дни.

По словам Ушакова, в ходе в разговора с американским президентом было отмечено, что недавние удары по гражданским объектам на территории России мешают урегулированию. Со своей стороны Путин, как отметил помощник президента, «проводил мысль, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя».

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Также в Кремле анонсировали скорый приезд спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Россию. Детали предстоящей поездки Ушаков не раскрыл. Предыдущие визиты данных персон в Москву были связаны с обсуждением вопросов стратегической стабильности и украинского урегулирования.

Помимо этого, Трамп проинформировал Путина, что договоренность по Ирану близка и он рассчитывает на обнародовании сделки уже сегодня, 14 июня. Президент США признал, что этот путь был тернистым: «было много препон, причем не только со стороны иранского руководства». Путин выразил удовлетворение тем, что конфликт, который мог поджечь весь регион, удается сдерживать.

В предыдущий раз Путин и Трамп созванивались 29 апреля по инициативе российской стороны, разговор продолжался более полутора часов. Тогда российский лидер сообщил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Трамп активно поддержал инициативу. Путин подчеркнул, что цели военной операции на Украине будут достигнуты в любом случае.

Возможна ли встреча Путина с Зеленским

Зеленский при желании переговоров с Путиным может приехать в Москву, сказал Ушаков. Он подчеркнул, что президент России заявил об этом в телефонном разговоре с главой Белого дома.

«Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — подчеркнул помощник президента РФ.

Кремль и ранее говорил, что Зеленский может приехать в российскую столицу на переговоры. Так, в начале сентября 2025 года Путин заявил, что Трамп попросил его провести встречу с украинским коллегой.

Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал тогда Путин.

В ответ президент Украины заявил: приглашение в Москву означает, что на самом деле Кремль не желает этой встречи. В конце января 2026 года Зеленский пригласил Путина в Киев для проведения встречи.

«Мы никогда не отказывались [от встречи с Зеленским], и я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но, если кто-то предлагает — пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся», — заявил Путин в мае 2026-го.

Тогда же президент РФ не исключил встречу на высшем уровне в третьей стране, но только когда будут достигнуты окончательные договоренности: «Это должна быть окончательная точка».

«Можно часами, бесконечно разговаривать, днем и ночью — без толку», — пояснил Путин.

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