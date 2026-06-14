Брэда Питта обвинили в тайном сборе информации против Анджелины Джоли

Знаменитого голливудского актера Брэда Питта обвинили в тайном сборе информации против своей бывшей супруги Анджелины Джоли в их судебном разбирательстве, сообщает TMZ со ссылкой на юридические документы. Адвокат Питта назвал эту ситуацию нелепой.

Отмечается, что производитель алкоголя Stoli обвинил команду Питта в том, что она отправила запрос в банк в рамках другого дела и получила документы без предварительного уведомления стороны Джоли. По мнению этой компании, 62-летний актер пытался получить доступ к сведениям, которые могут помочь ему в судебном разбирательстве с Джоли за винодельню Miraval. Адвокат Питта отверг эти обвинения и заявил, что слушание по этому делу еще даже не началось.

Ранее сообщалось, что сын Питта и Джоли, Нокс Джоли-Питт, отказался носить фамилию отца. Она отсутствует в его аттестате об окончании школы. Нокс стал четвертым ребенком пары, сделавшим подобный шаг. Дети Питта дистанцируются от него после его бракоразводного процесса с Джоли, который продлился восемь лет.

Также стало известно, что Питт, несмотря на роман с 33-летней Инес де Рамон, с которой он живет уже больше года, не собирается брать ее в жены. Популярный актер опасается повторения многолетнего скандального развода с Джоли.