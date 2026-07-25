Спасатели пока не могут обуздать пожар в Москве

Спасатели пока не могут обуздать пожар в Москве Площадь пожара в производственном здании в Москве выросла до 3 тыс. кв. м

В Москве на юго-востоке столицы продолжает распространяться огонь в производственном ангаре на Автомобильном проезде. Площадь возгорания увеличилась до 3 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Первоначально МЧС сообщало о 1 тыс. кв. м, однако пламя быстро распространилось. К месту пожара вызваны пожарный поезд и авиация для усиления группировки.

Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет. Спасатели продолжают борьбу с огнем. К тушению привлечены два вертолета, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту поджога памятных венков у Вечного огня на Мемориале Славы в Черепаново Новосибирской области. В результате огонь повредил постамент и мемориальную надпись. Пожар был потушен оперативно, однако без последствий не обошлось.

До этого в Егорьевске был организован пункт временного размещения после пожара, вызванного взрывом газового баллона в жилом доме. Глава муниципального округа Дмитрий Викулов проинформировал, что результате инцидента погиб один человек. Это стало известно после того, как спасатели вскрыли загоревшуюся квартиру. Из здания эвакуировали 28 жителей, в том числе семь детей.