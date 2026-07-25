Умер режиссер культовой «Маски» с Джимом Керри TMZ: режиссер культового фильма «Маска» Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет

Американский режиссер Чак Рассел, подаривший миру культовую картину «Маска» с Джимом Керри, скончался на 75-м году жизни. Как сообщает TMZ, смерть настигла его в собственном доме в Сан-Диего.

В среду в местную экстренную службу поступил вызов — мужчина потерял сознание. Причины смерти Рассела пока не называются.

Режиссер дебютировал в своем поприще с третьей частью франшизы «Кошмар на улице Вязов» — «Воины сна» (1987). Позже он снял триллер «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и приключенческий «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном. Его последняя работа — хоррор «Ведьмина доска» (2024) — вышла уже после долгого перерыва.

В последние годы режиссер редко появлялся на публике, сосредоточившись на независимых проектах. Уход Чака Рассела из жизни стал утратой для мирового кино.

Ранее сообщалось, что британский актер Майкл Престон (настоящее имя — Джек Дэвис), известный по роли Паппагалло в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 88 лет. Журнал Variety со ссылкой на его супругу Джози Престон проинформировал, что он ушел из жизни 8 июня во Флориде. Актер также был широко известен по роли детектива Боба Делани в австралийском сериале «Убийства».