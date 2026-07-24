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24 июля 2026 в 23:26

Аналитики предположили, когда ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки

РИА Новости: ЦБ этой осенью может взять паузу в снижении ключевой ставки

Центральный банк России Центральный банк России Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Банк России в пятницу в десятый раз подряд уменьшил ключевую ставку — на 0,25 п. п., до 14% годовых. Однако опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что на сентябрьском заседании регулятор может впервые с апреля 2025 года взять паузу в этом процессе.

В обновленном макропрогнозе ЦБ повысил среднюю ставку на 2026 год до 14,5–14,6%, а на конец года — до 13,7–14%. Прогнозы на 2027 и 2028 годы также скорректированы вверх.

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина связала это с новыми бюджетными данными и рисками вторичных эффектов от роста цен. По ее словам, все решения будут направлены на возвращение инфляции к 4%.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что ЦБ непреклонен в борьбе с инфляцией и будет «душить» ее любыми средствами. Он ждет паузы в сентябре, но не исключает ее в октябре. Эксперт также добавил, что ключевая ставка в декабре может составить 13,5%, но других вариантов много.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике заметил, что стагфляция в России возможна при неправильной реакции на экономические потрясения. По его словам, не нужно пытаться за счет мягкой денежно-кредитной политики простимулировать дополнительный спрос, когда нет соответствующих производственных возможностей.

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