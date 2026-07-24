На Западе раскрыли, почему Европа трясется после отказа от российского газа

На Западе раскрыли, почему Европа трясется после отказа от российского газа NYT: отказ ЕС от российского газа даст США влияние на энергетическую политику

Полный отказ Европы от российского газа сделает ЕС чрезмерно зависимым от США, пишет The New York Times, со ссылкой на европейские компании в сфере энергетики и обороны. Авторы отмечают, что Вашингтон уже занимает доминирующую позицию на рынке СПГ в Европе.

К концу года ЕС прекратит импорт российского СПГ, наращивая закупки у США — их доля уже достигает двух третей, а в перспективе может вырасти до 80%. Однако отношения с Вашингтоном осложняются угрозами американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины, его претензиями на Гренландию и конфликтом с Ираном.

Эти риски вызывают тревогу у европейских чиновников. Бывший командующий НАТО генерал Ричард Ширрефф назвал неразумным создание зависимости от США.

При этом Европа продолжает рекордными темпами закупать российский газ: с марта импорт СПГ вырос на 17%, трубопроводного — на 5%. Однако с 2027 года ЕС намерен полностью запретить как сжиженный, так и трубопроводный газ из России.

Ранее стало известно, что европейские страны могут столкнуться со снижением ВВП, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября. Резкий рост цен на газ и электроэнергию способен привести к спаду уже к концу текущего года.