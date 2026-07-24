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24 июля 2026 в 23:38

На Западе раскрыли, почему Европа трясется после отказа от российского газа

NYT: отказ ЕС от российского газа даст США влияние на энергетическую политику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полный отказ Европы от российского газа сделает ЕС чрезмерно зависимым от США, пишет The New York Times, со ссылкой на европейские компании в сфере энергетики и обороны. Авторы отмечают, что Вашингтон уже занимает доминирующую позицию на рынке СПГ в Европе.

К концу года ЕС прекратит импорт российского СПГ, наращивая закупки у США — их доля уже достигает двух третей, а в перспективе может вырасти до 80%. Однако отношения с Вашингтоном осложняются угрозами американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины, его претензиями на Гренландию и конфликтом с Ираном.

Эти риски вызывают тревогу у европейских чиновников. Бывший командующий НАТО генерал Ричард Ширрефф назвал неразумным создание зависимости от США.

При этом Европа продолжает рекордными темпами закупать российский газ: с марта импорт СПГ вырос на 17%, трубопроводного — на 5%. Однако с 2027 года ЕС намерен полностью запретить как сжиженный, так и трубопроводный газ из России.

Ранее стало известно, что европейские страны могут столкнуться со снижением ВВП, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября. Резкий рост цен на газ и электроэнергию способен привести к спаду уже к концу текущего года.

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На Западе раскрыли, почему Европа трясется после отказа от российского газа
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