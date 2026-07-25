Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 00:01

Как избежать заражения гельминтами: подробная инструкция от инфекциониста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гельминтоз — общее название заболеваний, вызываемых паразитическими червями (гельминтами), обитающими в организме человека. Чаще всего встречаются круглые (нематоды), ленточные (цестоды) и сосальщики (трематоды). Они поражают кишечник, печень, легкие, мышцы и центральную нервную систему. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Наталья Турская в интервью NEWS.ru рассказала, как избежать заражения гельминтами и можно ли полностью их вывести.

Симптомы гельминтоза

Клиническая картина гельминтозов крайне разнообразна и зависит от вида паразита, его локализации и количества особей. На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Со временем появляются общие признаки интоксикации: слабость, повышенная утомляемость, бледность кожи, головные боли, нарушения сна и снижение аппетита.

При кишечных формах нередко наблюдаются боли в животе, вздутие, тошнота, запоры или диарея. У детей могут появляться признаки задержки роста и снижения массы тела. При поражении печени и желчевыводящих путей отмечаются боли в правом подреберье, желтушность кожи и горечь во рту. Некоторые виды паразитов (например, аскариды) во время миграции могут вызывать кашель, одышку, повышение температуры и аллергическую сыпь.

В зоне риска находятся дети дошкольного и младшего школьного возраста, которые часто контактируют с почвой, животными и другими детьми. К этой категории также относятся лица, не соблюдающие правила личной гигиены (редкое мытье рук, употребление немытых овощей и фруктов), жители сельской местности и фермеры, работающие с животными и органическими удобрениями. В опасности находятся и любители сырой или плохо прожаренной рыбы и мяса, где могут содержаться личинки паразитов, а также путешественники в тропические страны с неблагополучной санитарной обстановкой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем опасен гельминтоз при отсутствии лечения

Если гельминтоз не диагностирован вовремя, паразиты могут существовать в организме годами, истощая его ресурсы. Длительное течение заболевания приводит к хронической интоксикации, анемии, гиповитаминозу и дефициту микроэлементов. При поражении печени возможны гепатиты, холангиты и абсцессы. При миграции личинок в легкие развивается бронхит или пневмония.

Тяжелые формы гельминтоза могут сопровождаться поражением центральной нервной системы, судорогами, нарушением зрения и моторики. У детей гельминтозы приводят к задержке физического и интеллектуального развития, а у взрослых — к снижению работоспособности и ослаблению иммунитета. Некоторые паразиты (например, эхинококк) способны образовывать кисты, требующие хирургического лечения.

Как избежать заражения гельминтами

Особое внимание в этом вопросе следует уделить профилактике. Она играет ключевую роль в борьбе с паразитарными заболеваниями. Основная цель — предотвратить попадание яиц и личинок гельминтов в организм человека. В первую очередь речь идет о гигиене: регулярное мытье рук с мылом перед едой, после улицы и контакта с животными — простая, но крайне эффективная мера. Не забывайте, что овощи, фрукты, зелень необходимо тщательно мыть, мясо и рыбу — подвергать достаточной термической обработке. Особенно важно избегать употребления суши, строганины, вяленых и слабосоленых продуктов сомнительного происхождения. Следует также пить только кипяченую или бутилированную воду, особенно в регионах с ненадежными источниками водоснабжения.

Контроль за домашними животными — еще одна мера профилактики. Кошки и собаки могут быть переносчиками паразитов, поэтому им необходимо регулярно проводить дегельминтизацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли вылечить гельминтоз

Если лабораторное обследование все же подтвердило наличие гельминтов, лечение должно проводиться строго под контролем врача-инфекциониста или терапевта. Назначение противогельминтных препаратов зависит от вида паразита и состояния пациента. Самолечение в этом случае недопустимо, поскольку неверно подобранная доза может быть неэффективной или токсичной.

В период лечения рекомендуется:

  • Строго соблюдать диету — ограничить сладкое и жирное, увеличить количество клетчатки (овощи, крупы, отруби).
  • Поддерживать водный баланс — пить больше чистой воды для выведения токсинов.
  • Принимать витамины группы B и железо при признаках анемии.
  • Уделять внимание гигиене — ежедневно менять постельное белье, стирать и проглаживать его, чтобы предотвратить повторное заражение.

После завершения терапии важно пройти контрольное обследование. Анализ кала или серологические тесты позволят убедиться в полном устранении паразитов.

Читайте также:

Опасные фрукты и овощи: как избежать аскаридоза. Ценные советы врача

Они живут даже на чистюлях: как не подцепить вшей. Ликбез от врача

Как не заразиться гепатитом B: симптомы, можно ли вылечить. Ликбез от врача

Адский враг: что за мягкий шанкр, симптомы, лечат ли. Ликбез врача

Здоровье
врачи
заболевания
советы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Белгорода попал в больницу с ранениями лица после атак ВСУ
Зеленский признал, что не смог уберечь выставку вооружений от удара
Спасатели справились с огнем на месте удара БПЛА в Петербурге
Как избежать заражения гельминтами: подробная инструкция от инфекциониста
Ефремов попал в новый скандал: россияне требуют «запретить» его в кино
В России изменят регламент проведения экзамена на получение прав
На Западе раскрыли, почему Европа трясется после отказа от российского газа
Аналитики предположили, когда ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки
Два пьяных британских солдата устроили «форсаж» на угнанном БТР
«Разозлили папочку»: в РФПИ дали оценку новому шагу Трампа против Евросоюза
Житель Белгородской области попал в центр атак ВСУ
Два человека погибли в Оманском заливе из-за атаки США
Каллас пожелала видеть главу миссии России при ЕС
Хуситы опровергли информацию о закрытии Баб-эль-Мандебского пролива
В Минобороны назвали точное количество сбитых украинских дронов за день
В Екатеринбурге умер ученый-аграрий Никита Зезин
Россельхознадзор частично снял ограничения на импорт яиц из США
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии
Раскрыты сроки проведения заседания Совбеза ООН по Украине
Трамп пригрозил Евросоюзу в ответ на миллиардные штрафы Google
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.