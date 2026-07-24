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24 июля 2026 в 21:19

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На острове Северный в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг находился на глубине 10 километров.

Подземные толчки были зафиксированы в 50 километрах к западу от города Туранги, расположенного на острове Северный. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не было.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане у берегов Северных Курил. По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, подземные колебания ощутили в том числе на острове Парамушир. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров, опасность цунами не объявлялась.

До этого число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, увеличилось до 5208 человек. Согласно обновленным данным, ранения получили 16 740 человек, а спасти удалось 6462 человека. За последние сутки число погибших выросло на 139 человек, но при этом количество спасенных не изменилось. Власти также сообщили, что помощь уже оказана 128 324 семьям.

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