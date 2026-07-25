Спасатели справились с огнем на месте удара БПЛА в Петербурге

Спасатели справились с огнем на месте удара БПЛА в Петербурге Спасатели МЧС ликвидировали открытое горение на месте удара БПЛА в Петербурге

В Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение на объектах гражданской инфраструктуры по Московскому шоссе, пострадавших от утренней атаки беспилотников 24 июля, сообщила пресс-служба городского правительства. Губернатор Александр Беглов уточнил, что сейчас на месте ведется разбор конструкций.

Утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций, — уточнил Беглов.

По данным экологического мониторинга, превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано, радиационный фон остается в норме. Власти продолжают следить за обстановкой.

Ранее авторы «Военной хроники» предположили, что украинские дроны, атаковавшие объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, могли зайти в воздушное пространство России с территории Прибалтики. Эксперты считают, что такие налеты будут повторяться, пока последствия для Киева не перевесят выгоду от его собственных атак. По их мнению, акцент следует сместить на ключевые элементы украинской энергетической инфраструктуры.