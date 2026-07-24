Россельхознадзор частично снял ограничения на импорт яиц из США

Россельхознадзор частично отменил ограничения на импорт инкубационного яйца из США, сообщило ведомство на официальном сайте. Решение вступило в силу 24 июля.

Согласно документу, отменяется запрет на ввоз яиц из десяти предприятий штата Западная Вирджиния в связи с улучшение эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц в США. Каждая поступающая партия яиц будет проходить отбор проб в аккредитованных лабораториях для исследования на наличие вируса.

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Они вступят в силу с 27 июля. Решение было принято с целью недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции.

До этого ведомство ввело последовательные запреты на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов, ягод и картофеля. Кроме того, армянскую сторону обязали временно приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в РФ.