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24 июля 2026 в 21:26

Россельхознадзор частично снял ограничения на импорт яиц из США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Россельхознадзор частично отменил ограничения на импорт инкубационного яйца из США, сообщило ведомство на официальном сайте. Решение вступило в силу 24 июля.

Согласно документу, отменяется запрет на ввоз яиц из десяти предприятий штата Западная Вирджиния в связи с улучшение эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц в США. Каждая поступающая партия яиц будет проходить отбор проб в аккредитованных лабораториях для исследования на наличие вируса.

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Они вступят в силу с 27 июля. Решение было принято с целью недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции.

До этого ведомство ввело последовательные запреты на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов, ягод и картофеля. Кроме того, армянскую сторону обязали временно приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в РФ.

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