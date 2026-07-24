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24 июля 2026 в 21:15

Раскрыты сроки проведения заседания Совбеза ООН по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 27 июля

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press
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Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине в понедельник, 27 июля, сказано в расписании органа. Его запросил сам Киев. Темой заседания значится «Поддержание мира и безопасности на Украине». Собрание запланировано на 10:00 (17:00 мск).

Ранее генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес осудил нападения на торговые суда в Красном море. Он добавил, что этим действиям нет оправдания и они ставят под угрозу жизни моряков, международное судоходство и глобальные цепочки поставок. Домингес подчеркнул, что судовладельцы обязаны тщательно оценивать риски перед проходом через регион.

До этого МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Александра Алимова с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой стало известно, что Россия будет добиваться адекватной реакции руководства Секретариата ООН на преступления ВСУ против мирного населения. В министерстве подчеркнули, что особый акцент во время встречи сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий.

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