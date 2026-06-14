На Украине начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых отрядах

На Украине начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых отрядах РИА Новости: ВСУ агитируют девушек от 18 лет к службе в штурмовых подразделениях

Украинские военные части выложили в своих официальных информационных ресурсах публикации с призывом девушек от 18 лет заключать контракты на службу в рядах ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что речь идет о вербовках именно в штурмовые подразделения.

Что характерно, продвигается идея именно заключения контракта со штурмовыми подразделениями, — говорится в публикации.

Ранее силовики в интервью ТАСС уже отмечали попытки вовлечения девушек в украинскую армию. Тогда это происходило через публикации операторов беспилотных летательных аппаратов из отряда «Небесная Мара».

В январе этого года военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что за последние четыре года численность женщин в рядах ВСУ увеличилась в 10-15 раз. Он уточнил, что на некоторых участках фронта молодые девушки в возрасте 20–25 лет выполняют функции операторов беспилотников и штурмовиков.

Также жители Украины подвергли критике новую систему службы в армии. Граждане указывают на длительную службу и нежелание заключать контракты.