Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 21:35

На Украине начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых отрядах

РИА Новости: ВСУ агитируют девушек от 18 лет к службе в штурмовых подразделениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные части выложили в своих официальных информационных ресурсах публикации с призывом девушек от 18 лет заключать контракты на службу в рядах ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что речь идет о вербовках именно в штурмовые подразделения.

Что характерно, продвигается идея именно заключения контракта со штурмовыми подразделениями, — говорится в публикации.

Ранее силовики в интервью ТАСС уже отмечали попытки вовлечения девушек в украинскую армию. Тогда это происходило через публикации операторов беспилотных летательных аппаратов из отряда «Небесная Мара».

В январе этого года военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что за последние четыре года численность женщин в рядах ВСУ увеличилась в 10-15 раз. Он уточнил, что на некоторых участках фронта молодые девушки в возрасте 20–25 лет выполняют функции операторов беспилотников и штурмовиков.

Также жители Украины подвергли критике новую систему службы в армии. Граждане указывают на длительную службу и нежелание заключать контракты.

Мир
Украина
СВО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При детонации дрона ВСУ был ранен мужчина под Белгородом
На Украине начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых отрядах
Американский певец разбился на вертолете
Киев вывез из Краматорска завод тяжелого станкостроения
Появились кадры из Самары, где произошел взрыв в жилом доме
ЦИК Армении отказал в повторном голосовании
Ребенка вынесли на руках из горящего дома в Самаре
78-летний Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира
Жители Украины раскритиковали новую систему службы в ВСУ
Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Самаре
Брэда Питта обвинили в тайном сборе информации против Анджелины Джоли
Раскрыто, как аферисты используют ОГЭ и ЕГЭ для наживы
Переговоры Путина и Трампа 14 июня: главное, встреча с Зеленским, Иран
Хэмилтон принес «Феррари» победу на Гран-при Испании
Пушилин раскрыл план ВС России в ДНР
Тело россиянки обнаружено в отеле в Индии
Страны ЕС оказались на грани бунта из-за Каллас
Пьяный мужчина спустил собак на ребенка в Севастополе
Зуд купальщика, обстановка с поездами в Крыму, «холодное пятно»: что дальше
Участники ЕГЭ получили первые результаты экзаменов
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.