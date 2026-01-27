Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин Военэксперт Киселев: число женщин в ВСУ выросло в 10–15 раз за четыре года

Численность женщин в составе Вооруженных сил Украины за четыре года увеличилась в 10–15 раз, заявил военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live». По его словам, активное привлечение женщин на службу должно продемонстрировать западным покровителям Киева готовность украинского общества сражаться.

Отчитываются перед западными кураторами о том, что мобилизованный ресурс у них очень высок. Не только мужики, которых затаскивают с улиц, воюют, но и женский пол, который в действительности желает, как они и заявляют, воевать, — сказал Киселев.

Военэксперт также уточнил, что на некоторых участках фронта молодые женщины в возрасте 20–25 лет выполняют функции операторов беспилотников и штурмовиков. Кроме того, по его словам, женщин можно встретить в медицинских эвакуационных группах, куда их направляют преимущественно на тех направлениях, где наблюдается нехватка мужчин.

Ранее на Украине были зафиксированы случаи травли детей, чьи матери проходят службу в ВСУ. Один из таких инцидентов описала военнослужащая Юлия с позывным Белка. Она рассказала, что ее дочь подвергается нападкам в учебном заведении из-за профессии матери, а на саму женщину даже было подано заявление в школу «за невоспитание» ребенка.