27 января 2026 в 12:49

В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь

В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пользуется смартфоном с заклеенной камерой, обратил внимание Clash Report, опубликовав в соцсети Х соответствующие фотографии. Авторы предположили, что глава кабмина еврейского государства сделал это в целях обеспечения безопасности.

Весьма вероятно, что это сделано в целях безопасности, чтобы предотвратить слежку или запись в местах, представляющих особую важность, — сказано в сообщении.

Ранее портал Axios сообщал, что Нетаньяху не дал президенту страны Ицхаку Герцогу принять участие в церемонии запуска Совета мира по сектору Газа. По информации авторов, премьер уверен, что приглашение было адресовано ему, а не лидеру страны. Также в канцелярии главы кабмина отмечали, что состав нового совета по управлению сектором Газа не был согласован с Израилем и противоречит политике республики.

До этого Нетаньяху сделал предупреждение Ирану. Он заявил о готовности применить силу невиданного ранее масштаба в случае нападения со стороны Исламской Республики.

