17 января 2026 в 20:29

Нетаньяху забил тревогу из-за совета по управлению Газой

Нетаньяху: состав совета по управлению сектором Газа не согласовали с Израилем

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Состав нового совета по управлению сектором Газа не был согласован с Израилем и противоречит его политике, заявила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Глава правительства поручил израильскому министру иностранных дел Гидеону Саару срочно обратиться по этому вопросу к госсекретарю США Марко Рубио.

Объявление о составе совета по управлению Газой, подчиненного «Совету мира», не было согласовано с Израилем и противоречит его политике, — говорится в сообщении.

Решение о создании управляющих структур является частью второй фазы мирного плана, договоренность о реализации первого этапа которого была достигнута 9 октября 2025 года. Тогда при посредничестве Египта, Катара, США и Турции Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня.

Вторая фаза сделки, помимо вывода израильских войск и размещения международных сил, как раз и предполагает начало работы органов управления сектором, включая «Совет мира».

Ранее выяснилось, что в «Совет мира» по сектору Газа, где председательствует президент США Дональд Трамп, войдет глава британского правительства Кир Стармер. Данный орган будет состоять из лидеров нескольких государств.

